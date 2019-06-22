COlleton prep honor roll
by The Press and Standard | June 22, 2019 5:00 am
Last Updated: June 20, 2019 at 10:17 am
1ST GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Jacob Barrineau, Brady Bishop, Ella Blakeley, Owen Broach, Fischer Crosby, Cody Drew, Ella Easterlin, Michael Garnsey, Easton Gerard, Hadley Harrison, Chase Ingramm, Marleigh Long, Christopher McClellan, Hannah Murray, Ella Pearce, Gavin Reynolds, Kelsey Rizer
High Honor Roll (A & B+)
Camille Banis
Honor Roll (A & B)
Sam Avant, Anna Butler
2ND GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Cooper Araneo, Jade Fralix, Bradley Harrison, Noah Hipp, Madison Howell, Jaxson Langdale, Phoenix Langdale, Hayden Mock, Baines Pierce, Jackson Pinckney, Addison Polk, Channing Terry, Brooklyn Whitley, Preston Zeigler
High Honor Roll (A & B+)
Kinslee Benton, Collins Curry, Evan Kizer
Honor Roll (A & B)
Efe Bolukbasi
3RD GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Camden Banis, Heidi Bishop, Sarah Branam, Graycen Bryan, Addy Busch, Ben Cain, Alex Fargnoli, Matthew Finney, Sadie Hiott, Ann Howell, Chloe Kearse, Nicholas Martin, Grayson Marvin, Marie Molinari, Austin Murdaugh, Lucas Pellum, Elizabeth Sheffield, Fripp Smoak, Savannah Sondles
High Honor Roll (A & B+)
Caroline Molinari, Asher Osteen, Lacey Sims
Honor Roll (A & B)
Tooker Brown, Bre Cain, Finn Nelson, Betts White, Savannah Wiggins
4TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Caleb Barsha, Fallon Groves, Eli Hieronymus, Ethan McCoy, Mackenzie Morehead, Mark Odum, Cecelia Williams
High Honor Roll (A & B+)
BJ Gillispie, Tristan Layden, Caroline Nettles
Honor Roll (A & B)
Nevaeh Hunt
5TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Trenton Baggett, Landen Banis, Lucas Connelly, Anne Lewis High, Coldin Lyle, Grayson Martin, Ava Murray, Madeleine Tomashpolsky, Madelyn Williams
High Honor Roll (A & B+)
Bradley Drawdy, Landon Gonzalez, Madden Lemacks
Honor Roll (A & B)
Michael Fassett, Lily Gibbs, Steven Hunt, Charlie Lamb
6TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Nicholas Blubaugh, Walker Bryan, Caden Griffith, Braeden Hiers, Ryan Hipp, North Hipp, Connor Nettles, River Padgett, Jack Richardson, Carter Sims
High Honor Roll (A & B+)
Blake Spears, Laira Weatherford
Honor Roll (A & B)
Taylor Carroll, Alyssa Hiott, Makayla Odum, Grayson Smoak, Anne Hatcher White
7TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Sidney Bailey, Jeb Bootle, Charlie Pye, Hannah Strickland
High Honor Roll (A & B+)
Will Brady, Kara Fargnoli, Melanie Lawson, Thomas McMillan, Caroline Pellum, Makenzie Pellum, Drew Rushton, Joshua Sanders, Wylan Sheffield
Honor Roll (A & B)
Allen Butler, Cole Davis, Alyssa Groves, Brianna Prenner, Hunter Williams
8TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Mary Carter, Linley Jones, Valerie Lawson, Walker Nettles, Jackson Sims, Jordan Slocum, Gus Warren, Matthew Williams
High Honor Roll (A & B+)
Brayden Banis, Kayla Banks, Gracie Bishop, Jeyda Bolukbasi, Hayden Huckaby, Rebecca Martin, Kaylee Spears
Honor Roll (A & B)
Nathaniel Craven, Caden Crosby
9TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Nathaniel Blubaugh, Haley Bootle, West Brown, Emily Wilson
High Honor Roll (A & B+)
Tyler Johnson, Caroline Kinard
Honor Roll (A & B)
Grier Frank, Conner Pellum, Kaylee Warren
10TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Rianna Bailey, Jacob Breland, Kenleigh Crosby, Pete Peters
High Honor Roll (A & B+)
Scott Fletcher, Caroline Hutson, Weslin Jones, Ashlyn Langdale, Nicholas Luthman, Parker Tuten, Rachel Wright
Honor Roll (A & B)
Kyle Hooker, Braeden Westbury
11TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Jacob Barrett, Cody Carroll, William Dandridge, Connor Morris, Forrest Simmons, Logan Willis, Hannah Wilson
High Honor Roll (A & B+)
Francis Blubaugh, Heather Davis, Rebecca Grant, David McMillen, Mason Padgett, Braden Wood
Honor Roll (A & B)
Clay Griffin, Charlton Griffith, Jerred Griffith, Langley Harter, Nicholas Harvey, Chad Nathan, Jordan Simmons
12TH GRADE
Headmaster’s List (All A’s)
Jade Briaud, Jake Burttram, Anne Garrett Carter, Elizabeth Anne Dean, Gracie Griffin, Immi Halter, Hayden Murdaugh, Brandon Polk, Mollie Warren
High Honor Roll (A & B+)
Jude Blubaugh, Kady Brinson, Laura James, Teena Marie Kinard, Nina Mescia, Kayleigh Peters, Claudia Prenner, Tyler Stone
Honor Roll (A & B)
Timmy Benton, Hannah Drawdy, Connor McMillan, Jesse Murdaugh, Meredith Ware
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