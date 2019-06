COlleton prep honor roll

1ST GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Jacob Barrineau, Brady Bishop, Ella Blakeley, Owen Broach, Fischer Crosby, Cody Drew, Ella Easterlin, Michael Garnsey, Easton Gerard, Hadley Harrison, Chase Ingramm, Marleigh Long, Christopher McClellan, Hannah Murray, Ella Pearce, Gavin Reynolds, Kelsey Rizer

High Honor Roll (A & B+)

Camille Banis

Honor Roll (A & B)

Sam Avant, Anna Butler

2ND GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Cooper Araneo, Jade Fralix, Bradley Harrison, Noah Hipp, Madison Howell, Jaxson Langdale, Phoenix Langdale, Hayden Mock, Baines Pierce, Jackson Pinckney, Addison Polk, Channing Terry, Brooklyn Whitley, Preston Zeigler

High Honor Roll (A & B+)

Kinslee Benton, Collins Curry, Evan Kizer

Honor Roll (A & B)

Efe Bolukbasi

3RD GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Camden Banis, Heidi Bishop, Sarah Branam, Graycen Bryan, Addy Busch, Ben Cain, Alex Fargnoli, Matthew Finney, Sadie Hiott, Ann Howell, Chloe Kearse, Nicholas Martin, Grayson Marvin, Marie Molinari, Austin Murdaugh, Lucas Pellum, Elizabeth Sheffield, Fripp Smoak, Savannah Sondles

High Honor Roll (A & B+)

Caroline Molinari, Asher Osteen, Lacey Sims

Honor Roll (A & B)

Tooker Brown, Bre Cain, Finn Nelson, Betts White, Savannah Wiggins

4TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Caleb Barsha, Fallon Groves, Eli Hieronymus, Ethan McCoy, Mackenzie Morehead, Mark Odum, Cecelia Williams

High Honor Roll (A & B+)

BJ Gillispie, Tristan Layden, Caroline Nettles

Honor Roll (A & B)

Nevaeh Hunt

5TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Trenton Baggett, Landen Banis, Lucas Connelly, Anne Lewis High, Coldin Lyle, Grayson Martin, Ava Murray, Madeleine Tomashpolsky, Madelyn Williams

High Honor Roll (A & B+)

Bradley Drawdy, Landon Gonzalez, Madden Lemacks

Honor Roll (A & B)

Michael Fassett, Lily Gibbs, Steven Hunt, Charlie Lamb

6TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Nicholas Blubaugh, Walker Bryan, Caden Griffith, Braeden Hiers, Ryan Hipp, North Hipp, Connor Nettles, River Padgett, Jack Richardson, Carter Sims

High Honor Roll (A & B+)

Blake Spears, Laira Weatherford

Honor Roll (A & B)

Taylor Carroll, Alyssa Hiott, Makayla Odum, Grayson Smoak, Anne Hatcher White

7TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Sidney Bailey, Jeb Bootle, Charlie Pye, Hannah Strickland

High Honor Roll (A & B+)

Will Brady, Kara Fargnoli, Melanie Lawson, Thomas McMillan, Caroline Pellum, Makenzie Pellum, Drew Rushton, Joshua Sanders, Wylan Sheffield

Honor Roll (A & B)

Allen Butler, Cole Davis, Alyssa Groves, Brianna Prenner, Hunter Williams

8TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Mary Carter, Linley Jones, Valerie Lawson, Walker Nettles, Jackson Sims, Jordan Slocum, Gus Warren, Matthew Williams

High Honor Roll (A & B+)

Brayden Banis, Kayla Banks, Gracie Bishop, Jeyda Bolukbasi, Hayden Huckaby, Rebecca Martin, Kaylee Spears

Honor Roll (A & B)

Nathaniel Craven, Caden Crosby

9TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Nathaniel Blubaugh, Haley Bootle, West Brown, Emily Wilson

High Honor Roll (A & B+)

Tyler Johnson, Caroline Kinard

Honor Roll (A & B)

Grier Frank, Conner Pellum, Kaylee Warren

10TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Rianna Bailey, Jacob Breland, Kenleigh Crosby, Pete Peters

High Honor Roll (A & B+)

Scott Fletcher, Caroline Hutson, Weslin Jones, Ashlyn Langdale, Nicholas Luthman, Parker Tuten, Rachel Wright

Honor Roll (A & B)

Kyle Hooker, Braeden Westbury

11TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Jacob Barrett, Cody Carroll, William Dandridge, Connor Morris, Forrest Simmons, Logan Willis, Hannah Wilson

High Honor Roll (A & B+)

Francis Blubaugh, Heather Davis, Rebecca Grant, David McMillen, Mason Padgett, Braden Wood

Honor Roll (A & B)

Clay Griffin, Charlton Griffith, Jerred Griffith, Langley Harter, Nicholas Harvey, Chad Nathan, Jordan Simmons

12TH GRADE

Headmaster’s List (All A’s)

Jade Briaud, Jake Burttram, Anne Garrett Carter, Elizabeth Anne Dean, Gracie Griffin, Immi Halter, Hayden Murdaugh, Brandon Polk, Mollie Warren

High Honor Roll (A & B+)

Jude Blubaugh, Kady Brinson, Laura James, Teena Marie Kinard, Nina Mescia, Kayleigh Peters, Claudia Prenner, Tyler Stone

Honor Roll (A & B)

Timmy Benton, Hannah Drawdy, Connor McMillan, Jesse Murdaugh, Meredith Ware