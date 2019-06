CCHS Class of 2019 proves resourceful in scholarships

Last Updated: June 12, 2019 at 11:47 am

By CINDY CROSBY

cindyc4@yahoo.com

The Colleton County High School Class of 2019 reported $7,713,704 in scholarship offers. This amount includes external, institutional, Palmetto Fellows, Life and Hope Scholarships. The Class of 2019 fell short of the historic Class of 2018 reported amount ($9,373,125.00) by $1,659,421. For scholarship awards to be counted, seniors must report their scholarship offers to the guidance department.

The following members of the Class of 2019 were recipients of scholarships:

Adams, Miesha Zoey Nicole; Adams, Robert Harold; Bailey, James Montgomery; Ballew, Austin Wayne; Barksdale, Onyx Imani Za’yin; Beach, Ashley Lauren; Beach, Caitlyn Danielle; Beard, Brad Douglas; Behie, Sutton Brooks; Bell, Kendall Susanne; Bennett, Michaela Rae; Bowman, Corey Wayne; Branch, Abigail Nicole; Brown, Danasia Laquinn Washington; Brown, Dyneira X-ionna; Brown, James Henry; Brown, Jimeque Raekwon; Brown, Kyia Renee; Brown, Terrence Michael; Brunson, Kimberly Hope; Bryan, Wesley Patrick; Bryant, Deangelo; Bryant, Jamalan Trayvon; Bunton, James McTeer; Calcutt, Lance John Berkeley; Caldwell, Hannah Elizabeth; Carter, Lyndi Leigh; Caudillo, Jorge Leonardo; Chandler, Rylee Ann; Chisolm, James Jamonta’ Andrew; Chisolm, Shykem De’Quan; Cohen, Rebecca Iliana; Cole, Mason Abiff; Collins, William Garrett; and Coursen, Cameron Grace.

Cox, Cody Len; Cox, Johnny Robert; Crabb, Shelby Lyn; Crawford, Alana LaRue; Crawford, India; Creel, Shaleen Gwynn Rose; Crosby, Emilia Bryce; Cruz-Segovia, Ally; Daniels, James; Dantzler, Kensley Abigail; David, Kasheyonna Ty’Keira Dasha; Davis, Caroline Nicole; Davis, Skylar Nicole; Demers, Matthew Christopher; DeSantis, Maya Elizabeth; Downey, Kate Weathers; Duffie, Caroline Harper; Dupont, Justice Kyriana; Eaddy, Alexandria Blake; Edwards, Kar’i Te’Aisha; Edwards, Kortney Disan-Ashton; Edwards, Tatyana Bessie Tenell; Edwards, Veronica Desiree; Fee, Addisyn Claire; Ferguson, Damontre Tra Shawn; Ferguson, Masiah Vashanti; Fields, Camryn Daneen; Fields-Manigo, Shaniya Jaylin; Francis, Ja’Niah Lasha; Frank, John Andrew; Frank, Thomas Warren; Gant, Dakari Channing; Gant, Tylan Javar Latrell; Garren, Madison Marie; and Garrett, Tiara Jaden.

Generette, Anthony; Gibson, James Henry; Gilliland, Alexis Rene’e; Givens, Stephanie McKayla; Grinberg, Caleb Alexander; Groves, Adam Chandler; Hadwin, Jason Chase; Hall, Lorenzo DeAndre’; Havers, Jacob Samuel; Herring, Jacqueline Marie; Herrington, Lauren Jacy; Heyward, Danielle De’Asia; Hiers, David Vernon; Hinz, Makayla Elizabeth; Hiott, Bryce Ashton; Hiott, Joshua Ackerman; Hogan, Ju’Coya Renay; Holmes, Titorean Shi’heem; Hooker, Stephanie Grace; Howard, Delaney Emerson; Inabinett, Marci Evette; Jackson, Nia Marie; Jackson, Nicholas William; James, Brionna Kimbraisha; Jenkins, Jeremy Michae;l Jenkins, Shada’; Johnson, Beyounce’ Ariyanna; Knapp, Christina Janice Elizabeth; Knox, Jason Simeon; Kornahrens, Liana Rae; Langdale, Olivia Kay; Lee, Christian Paul; Lee, Lane Jackson Hiott; Lee, Morgan Alexis; and Legree, Brieana Nicole.

Leyva, Jennifer; Lightsey, Larry Jay’Von; Lisbon, Anthony Kameron; Litchfield, Jacob Edward; Litchfield, Joseph Willard; Lollar, Jada Lin; Lucas, Laura Grace; Mabry, McKenna Rae; Manigo, Christina Danielle; Mays, Shaterria Kalia; McCloud, Shornden Preston; McLaughlin, Elizabeth Marie; McLauren, Krista Kamira; Meminger, Ja’Juan Sincere Marqu; Mitchell, Alaina Marie; Moore, Dalton Lee; Morales, Kevin; Morelli, Jackson Steele; Myers, Cheyenne Mariah; Myers, Victoria Rose; Newton, Megan Marie; O’Quinn, Wyatt Nathanie;l Perritte, Cody Laine; Pinckney, Hunter Ashton; Powell, Casey Leigh; Powell, TiAsia Keyanna; Priester, Jada Elizabeth; Prioleau, An’Tanasia Inara; Pryor, Jasmine Taylor; Randolph III, Warren; Reed, Karrington Marie; Reid, Savannah Lee; Richards, Zander Malcom; Rivers, Cheyenne La’Don Simone; and Rivers, ShaDiamond Temnaisia.

Roberts, Andre’ Dwayne; Roberts, Willow Jean; Robinson, Amiyah D’Nae; Robinson, Elijah Moses; Robinson, Keith Bernard; Robinson, Kerri Nevaeh; Rogers, Keeley Summer; Salley, K’Shawn Larmont Kevon; Sanders, Amarery Miguel; Sanders, Dameon Aaron James; Sanders, Hermosa Ayana; SanJuan, Paulina; Sauls, Brianna Page; Seigler, Susanna Grace; Smyly, Grayson Lee; Spires, Hunter Joseph; Stanley, Lacey Santana; Steedley, Dawson Blue; Stephens, Angelina Elizabeth; Stephens, Diamond Beyonce’; Stephens, Ni’Asia Mo-Nay; Stephens, Scha’Mari Alexis; Steward, Felicity Marie; and Stokes, India Neijie Renee.

Sweat, Shayvaughn Siyanna; Tamayo, Jasmin; Taylor, Chandler Emmanuel; Teasdell, Shanera Candace; Thompson, Layton Annette; Thurman, Joshua Dontae; Utsey, Ethan Alexander; Valdovinos, Michelle; Varnadoe, Breanna Lynn; Velazquez, Juliana Elaine; Walters, Zykria Unique; Warren, Amber Hope; Warren, Thomas Russell; Washington, Alan Bernard; Washington, Elijah Jerome; Webster, Shyann Lee; West, Lane Michael; Wilkey, Delshaun Tyree-Ro’Mans; Williams, General Rocky; Williams, Rachel Faith; Wright, Anjel Nicole; Wright, Jha’Heem A’mari; Yates, Kendra; and Zepahua, Roberto Carlos.